Lady Hoedt sfoggia la sua nuova borsa in pieno stile Lazio - FOTO

Wesley Hoedt non ha mai nascosto il suo amore per Roma e per i colori biancocelesti e questa passione l'ha trasmessa anche alla sua dolce metà Emma che con lui in estate si è trasferita nella Capitale. La bellissima fidanzata del difensore, a sostegno di questa tesi, ha mostrato tramite una story su Instagram l'ultimo regalo che le è stato recapitato: una borsa personalizzata su cui campeggia il simbolo della Lazio. "Adoro la mia nuova borsa", il suo commento alla foto.

Lazio, Immobile porta la Scarpa d'Oro a Formello e Milinkovic immortala il tutto - FOTO e VIDEO

Inter, problema al menisco per Vidal: il cileno dovrà operarsi

TORNA ALLA HOMEPAGE