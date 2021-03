Lazio, Immobile porta la Scarpa d'Oro a Formello e Milinkovic immortala il tutto - FOTO e VIDEO

Il giorno dopo la premiazione della Scarpa d'Oro, Ciro Immobile ha deciso di portarla anche come tributo per i suoi compagni nello spogliatoio di Formello. A immortalare il tutto ci ha pensato Milinkovic attraverso una storia Instagram: l'attaccante biancoceleste sorridente e felice che mostra il meritatissimo e ambito premio ai compagni di squadra, i quali come da lui stesso dichiarato, ne hanno contribuito al raggiungimento.

