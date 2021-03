Inter, problema al menisco per Vidal: il cileno dovrà operarsi

L'Inter perde Vidal nella sua corsa per lo scudetto. Il cileno si è fermato per un problema al ginocchio sinistro, e come comunicato dalla società nerazzurra, il centrocampista si sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro. Vidal resterà fuori per circa un mese.

