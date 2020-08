Lady Immobile incanta i social (e il suo Ciro): per Jessica sole e relax in barca - FT

Al termine di una stagione complicata ma piena di soddisfazioni, la famiglia Immobile ha scelto di godersi i panorami della Costiera Amalfitana direttamente da una splendida barca. L'attaccante della Lazio si sta godendo l'affetto dei propri cari, oltre all'amore e alla bellezza della moglie Jessica. Lei stessa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni suoi scatti in costume, intenta a prendere il sole. Un po' di relax per ricaricare le energie in vista della prossima stagione, Perché anche le 'wags' biancocelesti - e il video dell'esultanza di lady Immobile ai gol di Ciro lo conferma - hanno faticato in questo finale di campionato.

