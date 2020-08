Lazio, Pistocchi approva Silva: "Sarebbe un colpo fantastico, lo vedo bene vicino a Luis Alberto"

Sono ore calde queste per il calciomercato della Lazio. I biancocelesti hanno intensificato i contatti con il Manchester City per David Silva e la trattativa pare ben avviata. Ai microfoni di TMW Radio, Maurizio Pistocchi ha commentato positivamente questo affare: "Giocatore di straordinario livello, sarebbe un colpo fantastico. Un giocatore che ha qualità, attitudine al gioco, sa essere decisivo. Se lo prende, si rafforza alla grande. In che ruolo? In un 3-4-2-1, accanto a Luis Alberto. Il suo ruolo è quello".

