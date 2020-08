David Silva, dalla Spagna: "La Lazio in vantaggio su tutte le pretendenti"

Sembra che la trattativa della Lazio per David Silva abbia subito un'accellerata importante nelle ultime ore. Il calciatore del Manchester City sembra adesso sempre più vicino ad un arrivo nella Capitale. L'accordo non è ancora stato raggiunto ma pare che la società biancoceleste abbia vinto la concorrenza. A confermarlo le parole del giornalista David Alonso che in patria sta seguendo la vicenda passo passo. "La Lazio è in vantaggio su tutte le altre pretendenti per David Silva. Il Valencia non è stato seriamente interessato a lui e l'Inter Miami è una pista da escludere, così come un'offerta vertiginosa da parte di un club dell'Arabia Saudita. Lo vuole anche Xavi all'Al-Sadd, ma preferisce Roma", queste le parole ai microfoni di Onda Cero.

