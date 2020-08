Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "In corso l'incontro per Muriqi". Ma l'agente smentisce

AGGIORNAMENTO ORE 14.15 - Ai microfoni di Ajansspor, l'agente di Muriqi, Haluk Canatar, ha smentito la notizia, riportata dai media turchi, sull'incontro odierno tra Lazio e Fenerbahce: "Non so quale sia la fonte, ma la notizia è completamente infondata e non riflette la realtà. La Lazio non ha fatto recapitare alcuna offerta".

CALCIOMERCATO LAZIO, MURIQI - In Turchia sono sicuri: la Lazio in queste ore sta parlando presso il Palazzo Ciragan con il Fenerbahce per Muriqi. Lo riporta beIN Sports che fornisce qualche dettaglio sull'operazione: la richiesta del club turco sarebbe di 25 milioni, ma l'accordo si potrebbe trovare già entro la fine di questa giornata per 18 milioni più bonus. Il nome di Muriqi gira da tempo in orbita Lazio, è un attaccante che piace ad Inzaghi e Tare ma non c'era stato ancora l'affondo per portarlo a Roma. Da vedere se l'operazione verrà confermata nelle prossime ore.

