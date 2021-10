Lazio, 10 anni fa il derby deciso da Klose: il ricordo del club - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 16:25 - Il club biancoceleste ha voluto ricordare quella magica notte dell'Olimpico con il video degli highlights pubblicato sui canali social ufficiali. Tra i commenti i tifosi laziali si sono scatenati omaggiando in particolare Miro Klose, protagonista indiscusso di quella bellissima vittoria.

Sono passati già dieci anni ma il derby della Capitale del 16 ottobre 2011 è destinato a rimanere nella mente dei tifosi biancocelesti per l'eternità. Decisivo in quel caso fu Miroslav Klose che, al minuto 93, causò il boato dell'Olimpico siglando il gol vittoria. La squadra guidata da Edy Reja riesce a trionfare al fotofinish nella partita più sentita della stagione. Un match al cardiopalma, iniziato male per i biancocelesti costretti a rimontare al momentaneo svantaggio firmato Osvalso. I conti li pareggia Hernanes dagli undici metri. Poi il clamoroso palo di Cissé e la partita destinata a concludersi 1 a 1. Il "Panzer" tedesco non s'arrende e al termine di un'azione orchestrata bene dallo stesso brasiliano e da Matuzalem, va in rete. Lo stadio esplode in un trionfo di gioia, moltiplicata proprio perchè arriva alla fine. Inaspettata quanto sperata: la Lazio batte la Roma.

