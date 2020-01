Lazio, 13 anni dalla scomparsa di Casoni: il ricordo del club

Sono passati 13 anni dalla scomparsa di Gian Chiarion Casoni, ex presidente della Lazio. Ecco il ricordo del club: "Gian Chiarion Casoni nasce a Venezia l’11 settembre 1932, figlio del dirigente Giorgio Chiarion Casoni. Fu lui a portare alla Lazio giocatori del calibro di Wilson e Chinaglia nel 1969, strappandoli alla concorrenza di molti club importanti. Divenne Presidente dei biancocelesti il 23 luglio 1981 quando prese la Società, prima di Aldo Lenzini e la riportò in Serie A dopo la retrocessione. Cedette la Lazio a Chinaglia nel 1983. Una vita al servizio della Lazio, sempre in prima linea sia da Presidente che da dirigente. Nel 1951 ha fondato insieme a Renato Marsicola, la sezione biancoceleste della pallavolo, della quale all’inizio era vicepresidente e solo successivamente divenne presidente e nel 1992 la sezione di pallamano".

