Calciomercato Lazio, un colpo in attacco: le mosse di Tare

Il calciomercato di gennaio sta regalando un finale febbrile per quanto riguarda la Lazio. La società sta cercando di chiudere un colpo importante in attacco, anticipando di qualche mese l'acquisto preventivato per la prossima estate. La prudenza è tanta, ma la società biancoceleste non vuole lasciare nulla di intentato per quanto riguarda la corsa Champions e non solo. La testa della classifica è vicina e la tentazione è forte. Per questo motivo Tare non ha voluto investire su un nome del calibro di Paloschi, si ambisce a qualcosa di più alto.

IDENTIKIT - Il profilo è chiaro, si cerca una seconda punta veloce e con cambio di passo, alternativo a Correa. Il nome rimane ancora top secret, anche se qualche traccia da seguire c'è. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei uno dei primi nomi è quello di Cedric Bakambu, 28 enne ex Villarreal e Bursaspor (club con cui la Lazio lo trattò), oggi al Sinobo Guan. Il congolese con passaporto francese ha il contratto in scadenza nel 2021, ma vuole scappare dalla Cina e tornare in Europa. Ha un'ottima media realizzativa, è un contropiedista dal grande cambio di passo. Appartiene alla scuderia di Jonathan Barnett alla quale Tare si è avvicinato molto nell'ultimo periodo. Un altro vecchio pupillo è Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, in scadenza nel 2022 e trattato quando giocava nel Rubin Kazan. Gli altri nomi circolati sono Pedro (Chelsea), Willian (Chelsea), Gelson Martins (Monaco) e Deulofeu (Watford), ma chi per un motivo, chi per un altro, rappresentano operazioni quasi impossibili da concludere.

