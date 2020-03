Lazio, 16 anni fa la doppietta di Fiore in Coppa Italia: il ricordo del club - VD

Il 17 marzo del 2004 la Lazio vinceva contro la Juventus nella gara d'andata della finale di Coppa Italia, grazie alla doppietta di Stefano Fiore. La squadra di Lippi parte bene, con due occasioni nei primi minuti di gioco: la prima con Di Vaio, la seconda con Nedved. Al 45' l'arbitro Collina annulla una rete ai biancocelesti per il fallo di Corradi sul portiere Chimenti. La ripresa inizia con una Lazio che si rende protagonista di un gioco più frizzante. Al 52' Inzaghi apre un corridoio per Liverani, chiuso da Passotto. Arriva Chimenti che, in uscita, travolge entrambi, spingendo il direttore di gara a concedere un calcio di rigore alla squadra di Mancini. Sul dischetto si presenta Cesar, che tira male, permettendo a Buffon di neutralizzare la conclusione. Al 59', però, arriva il vantaggio dei capitolini con Fiore che, sfruttando il lancio di Giannichedda e l'appoggio di Couto di testa, insacca la palla in rete. Il centrocampista calabrese raddoppia all'80' quando rovescia una palla rimbalzata tra Thuram e Pessotto su calcio d'angolo. La Juventus gioca gli ultimi minuti con un uomo in meno per l'espulsione di Tudor. I biancocelesti si aggiudicano la gara e parecchie possibilità di aggiudicarsi il trofeo atteso dopo il doppio vantaggio. A distanza di sedici anni da quella gara, il club ha pubblicato sui propri canali ufficiali gli highlights di quel match:

