Lazio, 40 anni fa la presentazione della maglia bandiera

Il 22 luglio del 1982 nella splendida cornice del Circolo Canottieri Lazio, la società biancoceleste presentò una delle maglie più celebri della storia del primo club capitolino. Ribattezzata con il nome di maglia bandiera presenta una grande aquila stilizzata al centro del tessuto. Un marchio che è stato poi riproposto anche su altri capi e accessori ideati in seguito. L'allora presidente Gian Casoni decise di organizzare una vera e propria festa per l'occasione. Tra gli invitati personaggi di spicco del calibro capitan di D'Amico, Moscatelli, Vagheggi, Perrone, Ferretti, i nuovi acquisti Ambu, Podavini, Tavola, Vella, Fulvio Bernardini, il Presidente della Regione Giulio Santarelli, Padre Lisandrini, l'ex allenatore della Nazionale Ferruccio Valcareggi, gli ex Nanni e Facco e l'attrice Monica Vitti. Non fu l'unica novità della serata. Il patron infatti annunciò anche la partnership con la Seleco del gruppo Zanussi che fu lo sponsor sulle maglie per buona parte degli anni '80. La maglia bandiera fu poi riportata in auge nel 2015 e fece il suo esordio in Lazio-Milan del 24 gennaio 2015. Fu poi riproposta nella stagione 2018-2019 quella in cui la formazione di Simone Inzaghi vinse la Coppa Italia nella finale contro l'Atalanta.