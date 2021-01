Lazio, 8 anni fa Floccari stendeva la Juventus in semifinale di Coppa Italia: il ricordo del club - VD

29 gennaio 2013, Stadio Olimpico di Roma. La Lazio ospitava in casa la Juventus, favorita, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. L'andata, che è finita 1-1 allo Juventus Stadium, non è riuscita a mettere in discesa la qualificazione per nessuna delle due squadre. Lo stadio era pieno e, durante l'ingresso in campo delle formazioni, si è colorato di biancoceleste. Dopo 8 minuti la partita si è sbloccata con il colpo di testa del Tata Gonzalez. I biancocelesti, pur soffrendo in qualche occasione, sono riusciti a contenere bene i Campioni d'Italia in carica. Il finale però è pieno di emozoni: Vidal ha segnato l'1-1 al 91', durante i minuti di recupero. Questo punteggio farebbe andare la partita ai supplementari, ma al 96' è cambiato nuovamente. Mauri, da calcio d'angolo, ha trovato la testa di Sergio Floccari. Il Boia ha spizzato il pallone quel tanto che basta per farla finire dolcemente in rete e far esplodere l'Olimpico. Sembra tutto finito, ma c'è tempo per qualche altra palpitazione: Marchetti, pochi istanti dopo, ha respinto il tiro di Giovinco, finito poi sui piedi di Marchisio che non è riuscito a centrare la porta da pochi passi (il 2-2 avrebbe qualificato la Juventus per i gol in trasferta, ndr). Lazio in finale. Troverà la Roma, acerrima nemica. Il resto è storia. A 8 anni da quella partita emozionante, la società biancoceleste ha voluto ricordare l'evento con un video pubblicato sui canali social ufficiali.