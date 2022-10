Lazio, a Latina il museo con cimeli storici: personaggi presenti e programma dell'evento

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un evento per celebrare la lunga e gloriosa storia della Lazio, tra cimeli, maglie e importanti personaggi del mondo biancoceleste: a Latina, in via Aspromonte 52 verrà inaugurato il museo dedicato alla Prima Squadra della Capitale. Si inizia il 18 novembre alle ore 18.30, con la presenza di Cristiano Sandri e Gabriele Paparelli e la premiazione della Mamma biancoceleste. Il 21 novembre invece, sempre alle 18.30, verranno raccontate le vicende della Lazio Antiguerra attraverso il libro di Luca Aleandri "1921, Lazio Ente Morale I giorni della Rondinella". Il 26 novembre alle ore 17.00 la voce di Guido De Angelis scandirà gli anni 70 con la pubblicazione "C'era un ragazzo che come me amava la Lazio e Long John". Tanti altri appuntamenti sono in programma fino a Natale. L'ingresso sarà gratuito.