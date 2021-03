Lazio, a Udine per invertire la rotta: solo una vittoria nelle ultime cinque dopo la Champions

La Lazio deve cambiare il trend. Dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions con il Bayern Monaco, la squadra di Inzaghi torna in campo questo pomeriggio alle 15 contro l'Udinese, ferma a quota 33 punti e sempre più vicina all'obiettivo salvezza. Nel corso della stagione, l'impegno europeo si è sempre fatto sentire per i biancocelesti e ha avuto ripercussioni importanti sul campionato. Immobile e compagni hanno vinto solo una delle ultime cinque partite disputate dopo le gare di Champions League. L'ultimo successo risale al 5 febbraio quando la Lazio si impose sullo Spezia subito dopo la trasferta di Dortmund. In totale, nelle 7 gare post Champions, le vittorie sono 3 (contro Bologna, Torino e Spezia), un pareggio (con la Juventus) e 3 sconfitte, con Bologna, Verona e Udinese che, proprio nella gara di andata, espugnò l'Olimpico 3-1.