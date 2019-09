Lazio, Abbate (Il Messaggero): "Berisha, riecco lo sguardo di Salisburgo"

Due gol e una serie di prestazioni in crescendo. Valon Berisha è tornato d'attualità nell'ambiente Lazio e un commento al suo periodo positivo è arrivato anche dal giornalista Alberto Abbate de Il Messaggero sulle frequenze di RadioSei: "Più che della doppietta, sebbene i gol ti diano sicuramente nuova forza, è stato bello rivedere la voglia. Quello sguardo che aveva quando la Lazio fu eliminata dal Salisburgo. Questo fa ben sperare per il futuro del calciatore che lo scorso anno, oltre ai problemi fisici, a un certo punto secondo me ha sofferto anche di testa. Se lo guardiamo nell'ambito del mercato fatto resta comunque una scelta azzardata".