Lazio, Acerbi in una speciale classifica: è tra gli italiani over 30 più costosi

Più si invecchia, più è buono. Un po’ come il vino, Acerbi non guarda di certo la carta d’identità. È il pilastro della difesa della Lazio, un punto di riferimento per l’intera squadra. Grinta ed esperienza, abilità accumulate nel corso degli anni. Come riporta una classifica stilata da Transfermarkt, l’ex Sassuolo é tra gli italiani over 30 più costosi. La società biancoceleste lo ha pagato 10,5 milioni, ed occupa il sesto posto. Si piazza al primo posto Bonucci, quando passó dalla Juventus al Milan. Secondo posto sempre di Bonucci, quando tornó a vestire la maglia bianconera. Al terzo posto però troviamo un po’ di Lazio: l’arrivo di Peruzzi dall’Inter, per 17,9 milioni.