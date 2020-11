Lazio, Acerbi mostruoso in fase di pressing: la statistica in Champions League

Se qualcuno aveva dubbi su Francesco Acerbi nella massima competizione europea, il difensore della Lazio li ha sciolti tutti. Il leone si sta confermando un pilastro della squadra di Inzaghi sia in Champions che in campionato, con un rendimento elevatissimo senza mai saltare un minuto. Bergomi lo ha definito "il miglior difensore italiano in questo momento" e i numeri sono tutti dalla sua parte. In Champions, Acerbi è il secondo miglior calciatore in fase di pressing con il 55.6% di azioni vincenti. Davanti a lui solo Milner del Liverpool.

LA CLASSIFICA

1) 57.9% Milner (Liverpool)

2) 55.6% Acerbi (Lazio)

3) 55.6% Pogba (Man. Utd)

4) 55.6% Ramalho (Salisburgo)

5) 53.3% L. Martinez (Ajax)

Si ringrazia Lazio Page per la statistica