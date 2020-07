Lazio, Acerbi non molla: "Andiamo avanti a testa alta"

A poche ore dal match contro il Lecce al Via del Mare, Francesco Acerbi ha suonato la carica con un post sul suo profilo Instagram. Nella descrizione: “Andiamo avanti a testa alta”. Il leone biancoceleste è pronto a guidare la linea difensiva e la propria squadra nella sfida di domani. Lazio che deve trovare assolutamente i tre punti per continuare a sperare nel sogno scudetto e per avvicinare ancora di più l'obiettivo Champions League.