Lazio, Acerbi punge sui social: "E siamo ancora qua!"

LAZIO SOCIAL - Fino al due agosto può succedere di tutto. Il calcio post covid è imprevedibile e le gare ravvicinate metteranno a dura prova tutte le squadre. Lo sa bene la Lazio che non intende mollare il treno della Juventus e spera che i bianconeri possano sbandare per approfittarne. La vittoria di ieri ai danni della Fiorentina è stata una grande boccata d'ossigeno per le aquile che ora guardano con fiducia alla gara con il Torino. Qualcuno ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa come Francesco Acerbi. Il centrale dei capitolini ha postato sui social una foto della gara con i viola accompagnata dal messaggio: "...E siamo ancora qua!". Una frase diretta in risposta a chi aveva già dato per finita la Lazio che ha risposto come ha sempre fatto, direttamente sul campo.