Lazio, Adekanye corre verso il recupero: "Mi manca il campo" - FT

Con Ciro Immobile e Felipe Caicedo squalificati per il match contro il Milan, anche Adekanye sta tentando di recuperare in extremis dalla lesione che l'ha tenuto ai box fino ad ora. L'ex Liverpool potrebbe rientrare nell'elenco dei convocati di Simone Inzaghi. Il classe '99 non vede l'ora di tornare a disposizione del tecnico, e quanto pubblicato su Instagram ne è la conferma. Adekanye ha condiviso con i propri followers una foto che lo ritrae in campo, aggiungendo: "Mi manca il campo".

