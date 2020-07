Lazio, ag. Kiyine: “A fine stagione decideremo. È apprezzato in Serie A”

Luigi Malagnini, agente di Sofian Kiyine, centrocampista della Lazio in prestito alla Salernitana, ha parlato ai microfoni di okcalciomercato.it in merito al futuro del suo assistito. Il calciatore marocchino ha totalizzato 10 reti e 3 assist in questo campionato di Serie B. Le parole del procuratore:

LAZIO - “Guardiamo al presente e vediamo come si evolverà questo campionato di Serie B, visto anche che la Salernitana è attesa da 3 partite con Empoli, Pordenone e Spezia, che sono scontri diretti per i playoff. A campionato concluso ci metteremo a tavolino, andremo a parlare con la Lazio e vedremo di capire le loro intenzioni con il ragazzo”.

SCENARI DI MERCATO - “Kiyine è un giocatore che piace e che è apprezzato da molti direttori di squadre di Serie A, vista anche la grandissima stagione che sta facendo con la Salernitana. È l’unico centrocampista che ha fatto 10 gol durante il campionato. È un calciatore che in Serie B sta facendo benissimo, è chiaro che le attenzioni ci si focalizzino. Più che richieste ci sono stati apprezzamenti e sondaggi da parte di molte squadre della massima serie”.