Lazio, ag. Romagnoli: "Addio in estate? Voci che non esistono! Lotito..."

RASSEGNA STAMPA - Rivelazioni shock come un fulmine a ciel sereno, addii e saluti ufficiali, problemi in infermeria e qualche diverbio interno. Non un momento facile per la Lazio, l'unico lampo positivo la prestazione contro la Salernitana che ha riportato punti in classifica. Ai saluti di Luis Alberto e Felipe Anderson però, non si aggiungerà quello di Alessio Romagnoli. Negli ultimi giorni, voci di mercato lo vogliono in partenza e per questo il suo manager, Enzo Raiola è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per smentire ogni tipo di ipotesi: "Le voci di imminente separazione o di rottura con la Lazio non esistono, come anche quelle che vogliono Alessio scontento per il cambio di allenatore. Escludo scenari del genere", aggiungendo che il ragazzo d'Anzio è un giocatore biancoceleste e che due anni fa ha scelto di firmare con la società biancoceleste, motivo per cui, fin quando rimarrà, rispetterà il suo lavoro da professionista.

Circa l'addio di Sarri, erano stati diffusi diversi articoli in merito a una presunta tensione - per la scelta della società di andare in ritiro - con Claudio Lotito, smentita dallo stesso Romagnoli. A questo punto, Raiola ha ripreso il tema, spiegando: "Una piccola parentesi, si discuteva del ritiro, il giocatore ha già chiarito il fatto. Era stato soltanto un confronto tra presidente e calciatore, era finita lì. Nessuna ribellione da parte di Alessio". L'agente spiega che il suo assistito è tranquillo, sereno e a disposizione per fare il meglio per la Lazio. Per il manager, per fine settimana recupererà, smentendo che possa tirare brutta aria nei suoi confronti o che Romagnoli stia pensando ad altro.

Enzo Raiola gestisce anche Patric e Luca Pellegrini. Sul difensore centrale, il manager ha spiegato che in quanto combattente, si è messo subito a disposizione di Tudor. "Con Sarri il rapporto era idilliaco, anche lui continuerà il suo percorso nella Lazio, ci mette l’anima". Sul terzino biancoceleste invece, il tema si sposta sui tormenti dati da continui infortuni e squalifiche, e sul suo futuro ha spiegato: "Il riscatto è legato a delle condizioni. Vedremo". E in merito all'accostamento di Pinamonti alla Lazio in estate, Raiola ha spiegato che il ragazzo ora vuole salvare il Sassuolo e che a fine anno si vedrà il da farsi, con il club neroverde.