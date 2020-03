Lazio, Agostinelli: "Definitivamente partita la volata a due"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli per parlare di Lazio: "Per me ormai l'Inter è fuori, ci sono due squadre che lottano per il titolo. Non è una distanza abissale quella che separa i nerazzurri dalle prime due, però credo ormai non possa recuperare su entrambe le squadre. Ora è partita la volata a due. Sarebbe stato importante rimanere primi, a livello mentale fa la differenza. Comunque la Juventus ha vinto meritatamente sull'Inter, quella di Conte è una squadra monocorde".

