Lazio, all'Olimpico è Tucu-gol. Desiré esulta: "Sei tornato, te lo meriti" - FT

Con il forfait di Felipe Caicedo, Simone Inzaghi ha consegnato le chiavi dell'attacco per la sfida contro il Brescia alla coppia formata da Immobile e Correa. E l'argentino non ha tradito le aspettative del tecnico, portando la squadra in vantaggio al 17' del primo tempo. Direttamente dalla propria abitazione, la fidanzata del 'Tucu, Desiré Cordero, ha esultato per la rete del proprio compagno. Scattando una foto al televisore, e pubblicandola subito su Instagram, la spagnola ha festeggiato: "Sei tornato, te lo meriti".

DIRETTA - Lazio-Brescia 1-0: fine primo tempo, decide il gol di Correa

Lazio, Inzaghi aggancia Zoff: i due condividono il primo posto in una speciale classifica

TORNA ALLA HOMEPAGE