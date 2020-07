Lazio, Inzaghi aggancia Zoff: i due condividono il primo posto in una speciale classifica

In casa Lazio non si festeggiano solamente i traguardi di Ciro Immobile. Praticamente ogni biancoceleste sta collezionando numeri importanti, entrando di fatto nella storia ultracentenaria del club, e Simone Inzaghi non fa eccezione. L'attuale tecnico biancoceleste, alla sua 202esima presenza alla guida della compagine capitolina, ha raggiunto Dino Zoff in cima alla classifica che prende in considerazione gli allenatori più longevi. Sabato sera, quando il San Paolo ospiterà la sfida tra Lazio e Napoli, Inzaghi supererà l'ex mister, conquistandosi il primo posto in solitaria.

