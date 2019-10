Lazio, altra chance per Vavro: con il Celtic non può fallire

Un acquisto per la difesa, per cercare di blindare l'area e non correre rischi. Questo doveva essere Denis Vavro, arrivato durante la torrida estate di quest'anno. Al momento, però, il difensore ex Copenaghen non ha ancora dimostrato di poter essere un punto di riferimento per la retroguardia biancoceleste. Lo dicono i numeri. Non ha convinto nelle partite in cui Inzaghi ha deciso di dargli fiducia. Però, il tecnico piacentino, ha intenzione di offrirgli un'altra chance: domani Vavro sarà in campo, in un Celtic Park infuocato. Una grande occasione per lui, una gara per spazzare via i dubbi sul suo conto. Finora è stato impiegato solamente in alcuni frangenti, senza mai dare risposte positive. Tra i difensori pagati quest'anno almeno 2 milioni, Vavro - che ne è costato ben 12 - è quello a cui è stato concesso meno spazio in Serie A (62 minuti tra Sampdoria e Spal). Dietro di lui solamente Cetin della Roma, mai impiegato. Da De Ligt, Demiral, Manolas, fino a Mancini, Caceres o Smalling, tutti possono vantare più presenza nel club che li ha prelevati. L'Europa League può costituire un terreno di prova importante, un test vero e proprio per capire di che pasta è fatto Denis Vavro. Vietato sbagliare.

