Lazio, altro giro altra corsa! Si vola in Germania: lo scatto di Felipe – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

La Lazio ha lasciato Formello e l’Italia. Dopo qualche giorno di riposo concesso dal mister al ritorno da Auronzo di Cadore, i biancocelesti si sono ritrovati nel centro tecnico per riprendere la preparazione in vista del secondo ritiro che si svolgerà in Baviera. La partenza per la Germania era prevista per oggi nel primo pomeriggio e come da programma le aquile hanno preso il volo che le porterà a Salisburgo, da qui poi raggiungeranno Grassau in pullman. A testimoniare ciò, lo scatto condiviso da Felipe Anderson tramite il suo profilo Instagram. Sorriso stampato in volto e pollice all’insù come a dire “ci siamo” per i brasiliano e il connazionale Marcos Antonio, suo compagno di viaggio in questa prima tratta del percorso.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE