Lazio, altro sold out per Lotito ad Agnone: "Combatterò per questa terra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale di Claudio Lotito in Molise. Il cammino del presidente della Lazio, candidato nell'uninominale al Senato per il Centro-Destra, ha toccato la città di Agnone in provincia di Isernia, dove è stata organizzata una iniziativa elettorale all'interno della millenaria fonderia cittadina che ha registrato il tutto esaurito. Ennesimo bagno di folla per il numero uno biancoceleste che ha promesso impegno e passione al servizio della regione in caso di elezione: "Io non scappo, quando sarò investito del ruolo di rappresentanza, andrò a tutelare gli interessi del Molise, e combatterò fino alla morte per il riscatto di questa regione". Promesso anche un cambio di passo rispetto alla legislatura che sta volgendo al termine: "I parlamentari molisani che erano stati eletti con il Movimento 5 Stelle e con Leu in cinque anni non hanno fatto nulla, zero, anzi hanno votato mozioni contro il Molise. La principale difficoltà su cui intervenire è certamente la sanità. I problemi del Molise sono tanti, ma non sono irrisolvibili, tuttavia è necessario battere i pugni sui tavoli romani, cosa che, evidentemente non è stata fatta nell’ultima legislatura". Infine Lotito è tornato sulla vicenda del mancato passaggio in aula a Palazzo Madama per la ratifica della sua elezione alle politiche del 2018, per ben due volte riconosciuta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato: "Il presidente Berlusconi ha ritenuto giusto candidarmi per ridarmi quello che mi era stato tolto al Senato, strumentalmente hanno usurpato il seggio che mi spettava".