Lazio, Ambrogi: "Aspetto buone notizie dal mercato, va recuperato terreno"

Tra i diversi tifosi vip della Lazio c'è anche Stefano Ambrogi, attore che sicuramente i romani conoscono per i suoi ruoli in film e serie tv. Ambrogi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare delle sue aspettative nei confronti della Lazio che verrà: "La famiglia Lazio esiste ed è bella. Da tifoso aspetto buone notizie dal mercato, per ora non sento parlare di grandi nomi. Immagino che la volontà del club sia quella di prendere 4-5 titolari che possano prendere il posto di alcuni giocatori. Mentre lo scorso anno potevamo dire che in panchina non ci fossero grandi ricambi, ora evidentemente il mercato sarà avallato anche da Inzaghi. Sono fiducioso, speriamo vada tutto bene. Bisogna capire che per esempio l'Atalanta ha dimostrato di essere superiore alla Lazio. Anche quando vendono poi riescono sempre a fare meglio. Quindi la Lazio deve fare un grosso lavoro per recuperare il terreno perso".