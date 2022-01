Lazio, amicizia tra wags: il saluto tra le mogli di Luis Alberto e Jony - FOTO

Jony, fuori dai radar di Maurizio Sarri, ha salutato momentaneamente la Lazio ed è già approdato in Spagna, tra le fila dello Sporting Gijon. Per lui un'esperienza in prestito nel club in cui aveva già militato per alcune stagioni. Per il calciatore è dunque il momento di salutare compagni e amici conosciuti e frequentati nel corso dell'avventura biancoceleste. Tra questi, ha indubbiamente un posto d'eccezione Luis Alberto. La famiglia del "Mago" è sembrata sempre molto affiatata con quella di Jony tanto che anche le mogli hanno dato vita a un'amicizia. Patricia, dolce metà dell'ex Liverpool ha salutato via social la "collega" wags condividendo su Instagram una foto che le ritrae insieme: "Oggi dobbiamo tornare a salutarci. Questo mese di gennaio sta diventando duro poiché ho salutato alcune mie amiche. Però sono felice perché torni a casa. Ci vediamo presto. Ti voglio bene, grazie per essere famiglia".

