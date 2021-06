Lazio, anche l’ex Crecco saluta Inzaghi: “Sei stato più di un allenatore” - FT

Luca Crecco si aggiunge ai saluti per Simone Inzaghi. L'ex primavera della Lazio, attualmente di proprietà del Pescara ma in prestito al Cosenza, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per ringraziare l'ex allenatore biancoceleste. Crecco ha esordito in Serie A proprio grazie a Inzaghi trovando anche il suo primo gol nell'aprile del 2017 contro il Palermo. Questo il suo messaggio: "Ciao Mister, lo so che non sono più un tuo giocatore da qualche anno ormai, ma volevo dirti che per me sei stato molto di più di un semplice allenatore. Hai creduto in me in un momento fondamentale della mia carriera e grazie alla tua fiducia sono riuscito a mettere a segno anche il mio primo e unico gol in Serie A. Non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo, Mister!".