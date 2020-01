Lazio, anche la borsa vola: weekend da “prima in classifica”

Sul campo come in borsa, questa Lazio vola. La decima vittoria consecutiva in Serie A, infatti, permette ai biancocelesti di registrarsi come la prima S.p.a. del calcio italiano per rialzo delle proprie quotazioni dopo il weekend di campionato. Questo perché la Juventus - nonostante il successo in trasferta contro la Roma, con tanto di “titolo” di campione d'inverno -, non va oltre +0,39% in borsa. Resta invariata la quotazione dei giallorossi, per i quali la situazione si è momentaneamente raffreddata dopo i grandi rialzi registrati per le voci in merito alla cessione del club. L'1-0 sul Napoli frutta invece un +2,39% alle azioni della Lazio: i record della squadra di Inzaghi stanno influendo molto positivamente anche sui movimenti finanziari della società.

