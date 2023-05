Lazio, anche la Supercoppa è matematica, ma serve ancora...

La Lazio battendo la Cremonese si è assicurata di finire la stagione davanti al Milan. Oltre a ufficializzare la qualificazione in Champions League, i biancocelesti si assicurano anche un posto nella final four di Supercoppa italiana. Vista la già certa qualificazione di Napoli (prima in campionato), Inter e Fiorentina (come vincitrice e finalista di Coppa Italia) restava una quarta casella che sarà occupata dai capitolini. C'è un però che non permette ancora alla Lazio di ufficializzare e festeggiare. Cosa? La Juventus. Sì, perché qualora la Juventus dovesse vincere il ricorso e riottenere i dieci punti tolti per il processo plusvalenze tutto si riaprirebbe. Attualmente i bianconeri sono a 59, ma sul campo sarebbero a 69. Per brindare anche alla conquista di un posto nella final four di Supercoppa bisogna ancora aspettare un po'.