Lazio, anche Lombardi saluta Inzaghi: "Sei stato più di un semplice allenatore" - FOTO

Da quando è arrivata l'ufficialità dell'addio di Simone Inzaghi alla Lazio e del suo passaggio all'Inter sono molti i calciatori biancocelesti che hanno voluto lasciare un messaggio sui social per salutare il tecnico. Tra questi c'è anche Cristiano Lombardi che Inzaghi lo ha conosciuto ai tempi della Primavera: "Sono arrivato alla Lazio nel tuo primo anno di allenatore. Sono passati 11 anni. Mi hai dato tutto quello che potevo desiderare da un allenatore! Ma te sei stato più di un semplice allenatore per me! Hai creduto in me quando nessuno lo avrebbe fatto. Grazie di tutto davvero! Speriamo di vederci in campo! Un grande in bocca al lupo grande Mister!!".

