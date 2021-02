Lazio, aperto il sondaggio per votare il migliore in campo contro il Cagliari

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Cagliari, la Lazio ha lanciato il sondaggio per scegliere il migliore in campo. Oltre a Immobile, autore del gol decisivo, in lizza ci sono anche Leiva, Milinkovic e Musacchio. Sarà possibile votare direttamente sul profilo Twitter della società biancoceleste entro le prossime 23 ore.

