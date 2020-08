Lazio. Armini: parole d'amore a tinte biancocelesti via social - FOTO

La Lazio è ripartita. La squadra di Inzaghi si trova ad Auronzo di Cadore per prepararsi al meglio per la prossima stagione che prenderà il via il 19 settembre. Sotto le Tre Cime di Lavaredo c'è anche Nicolò Armini, capitano della Primavera biancoceleste, ma già alla seconda stagione con i grandi. Il difensore è strettamente legato a questi colori come dimostra la foto postata sul suo profilo Instagram: "Qui, qui che ci venivo da bambino".

Lazio, Raul Moro: "Voglio restare con la prima squadra, devo dare di più"

Auronzo, cambia il programma delle amichevoli: gli aggiornamenti

TORNA ALLA HOME