Lazio, Raul Moro: "Voglio restare con la prima squadra, devo dare di più"

La Lazio è da un giorno ad Auronzo di Cadore dove sta preparando la stagione che verrà. Tra le giovane leve convocate da mister Inzaghi, è presente nel ritiro anche il giovane Raul Moro che ha esordito con la prima squadra biancoceleste all'Allianz Stadium contro la Juventus.

Proprio l'attaccante spagnolo è intervenuto a Lazio Style Channel per parlare di questi primi giorni di allenamento sotto le Tre Cime di Lavaredo: "Vedo la curiosità dei tifosi sia qui che sui social. Sono contento per questo perché vuol dire che sto facendo le cose bene. Le differenze con un ritiro di una squadra giovanile sono tante. Personalmente sono due anni che non faccio un ritiro per via di vari problemi con il Barcellona. Ora è tutto nuovo e bello".

INSERIMENTO IN PRIMA SQUADRA - "L'inserimento va bene. Nel 3-5-2 mi trovo bene come esterno di sinistra e piano piano mi sto ambientando. Con Caicedo mi trovo meglio forse perché gioco a sinistra, ma se devo giocare a destra ci gioco. Anche con gli altri mi trovo bene, Bobby (Adekanye, ndr) mi aiuta. Tutti mi sono d'aiuto. Il mio obiettivo è quello di rimanere con la prima squadra. Ancora devo dimostrare tanto, mi devo far vedere di più e piano piano sto lavorando per questo".