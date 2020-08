Auronzo, cambia il programma delle amichevoli: gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Cambia il programma delle amichevoli della Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Tamponi permettendo, restano confermate le amichevoli contro Padova e Vicenza previste per il 1 e 4 settembre. Salta il primo test match con l'Auronzo, inizialmente previsto per domani, mentre la prima gara si dovrebbe giocare sabato contro la Selezione del Cadore. Domenica ci dovrebbe essere la seconda amichevole (da confermare) con un'avversaria ancora da definire, per poi chiudere contro i due club veneti prima di salutare lo Zandegiacomo. Da oggi si lavora duro sulle sponde del Lago di Misurina. Manca ancora l'ufficialità sulle prime due gare che arriverà nelle prossime ore.

Sarà un precampionato anomalo e diverso da tutti gli altri, come lo è stata la parte finale della scorsa stagione. La Lazio è partita ieri per Auronzo di Cadore dove svolgerà, come di consueto, il suo ritiro estivo. A causa delle norme anticovid da rispettare, sono state poste delle linee guida da seguire per i tifosi che non saranno liberi come al solito di seguire la squadra in tutto e per tutto. Inoltre, riporta la rassegna stampa di Radiosei, alcune amichevoli per gli uomini di Inzaghi sarebbero a rischio. Si tratta di quelle contro le squadre dilettantistiche Auronzo, Selezione del Cadore e San Giorgio che dovrebbero essere sottoposte qualche giorno prima ai tamponi per verificare eventuali positività tra i loro tesserati. Le uniche sicure al momento restano quelle contro Padova e Vicenza del 1 e 4 settembre.

