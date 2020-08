Ritiro di Auronzo: ecco il vademecum da seguire per i tifosi

È ufficialmente iniziato il ritiro di Auronzo, e quest'anno a causa dell'emergenza Covid, sarà diverso, anche e soprattutto per i tifosi presenti. Lo Stadio Zandegiacomo sarà infatti diviso in tre settori divisi per ingressi, e potrà avere una massima capienza di 417 persone. I cambiamenti riguarderanno anche gli allenamenti: non potranno più essere seguiti liberamente, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei. ma ci si dovrà prenotare al costo di 2 euro sul sito del comune di Auronzo. Lo stesso varrà per le amichevoli, (dai 10 ai 20 euro). Dovrà infatti essere fatto un bonifico sul conto corrente della Tesoriera Comunale, intestato al “Comune di Auronzo di Cadore”. Successivamente i tifosi dovranno mandare una mail all'indirizzo ritirolazio2020@gmail.com riportando nome, cognome, recapito telefonico, codice dell'evento e nome dell'albergo dove si soggiorna.

BOOM DI RICHIESTE - l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune sta raccogliendo tantissime chiamate giornaliere. I tifosi biancocelesti hanno voglia di Lazio, c'è la volontà di respirare di nuovo il calcio sugli spalti. Sarà possibile farlo però, rispettando le regole: indossando dunque la mascherina per recarsi al proprio posto e una volta allontanati. La temperatura dei tifosi che verrà misurata non dovrà superare i 37,5 gradi, e l'ingresso sarà vietato a chi sottoposto a quarantena. In attesa di confermare le amichevoli con i dilettanti (Auronzo, Selezione del Cadore e San Giorgio), i quali dovranno essere sottoposti al tampone, mentre saranno regolarmente giocate le sfide con Padova e Vicenza.

