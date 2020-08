Lazio, De Martino: "Presto un nuovo acquisto. Correa e Patric sono rimasti a Roma"

La Lazio ha appena raggiunto Auronzo di Cadore per il tredicesimo ritiro nella località veneta. Ai microfoni di Lazio Style Channel il direttore della comunicazione biancoceleste Stefano De Martino ha rilasciato le prime dichiarazioni dal quartier generale: "Ormai Auronzo di Cadore è casa nostra, quello di quest'anno sarà un ritiro diverso e bisogna sottolinearlo. I numeri del Covid-19 sono ancora alti e di conseguenza le regole saranno nuove: non si potrà avere contatto diretto con i giocatori, ma si potranno seguire gli allenamenti e le partite. Ci fa piacere essere nuovamente qui. Da domani inizieremo a svolgere l'attività del ritiro e lo racconteremo in diretta su Lazio Style Radio e su Lazio Style Channel. Anche le amichevoli saranno in rigorosa diretta, ma soprattutto in esclusiva. Ci saranno tanti contenuti esclusivi con, ad esempio, le interviste dei calciatori e le conferenze stampa che si terranno sotto le Tre Cime di Lavaredo. Nei prossimi due giorni ci saranno le visite mediche di un nuovo calciatore che ci raggiungerà presto. Con noi non ci sono Patric e Correa perché sul test sierologico hanno un dato alterato, ma il loro tampone è negativo. Per precauzione la Società ha preferito tenere i due tesserati a Roma, ma ricordo che i due tamponi sono risultati negativi".

