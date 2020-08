Calciomercato Lazio, Fares a ogni costo: si cerca l’intesa con la Spal

Tante operazioni di mercato in casa Lazio in via di definizione, ma nessuna ancora ufficiale. Tra i profili accostati ai biancocelesti c'è quello di Mohamed Fares, esterno sinistro in forza alla Spal che piace tanto ad Inzaghi. Da settimane ormai si parla di un accordo raggiunto con il giocatore, ma non con la società. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, tra la domanda e l'offerta balla una forbice di 3-4 milioni circa che potrebbe essere colmata con una contropartita. Il principale indiziato che potrebbe fungere da oggetto di scambio è Palombi, profilo gradito ai ferraresi. Il giocatore comunque è sempre stato favorevole al trasferimento e in settimana le due società potrebbero trovare l'accordo che metta fine, positivamente, alla trattativa. Nel frattempo il giocatore si allena a Ferrara e spera di poter indossare presto un altro biancoceleste, quello della Lazio.

