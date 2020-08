Calciomercato Lazio, mercoledì il giorno di Reina: i dettagli

Pepe Reina è ormai ad un passo dalla Lazio. La società biancoceleste ha scelto lo spagnolo ex Napoli e Milan come vice di Thomas Strakosha per la stagione che prenderà il via il 19 settembre. Mentre Inzaghi e la squadra sono partiti da poche ore alla volta di Auronzo di Cadore per iniziare il ritiro c'è attesa per l'arrivo e la firma dell'estremo difensore. Mercoledì Reina dovrebbe arrivare a Roma per svolgere i test fisici e firmare il contratto che lo legherà ai biancocelesti per due anni. Nella giornata di venerdì invece dovrebbe partire per unirsi alla squadra sotto le Tre Cime di Lavaredo.

