Calciomercato Lazio, ecco Reina: i dettagli dell'operazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Pepe Reina è pronto a diventare il nuovo portiere della Lazio. Un affare perfezionato negli ultimi giorni senza le luci dei riflettori. Il portiere sembrava destinato al Valencia, ma i biancocelesti hanno superato tutte le avversarie e sono pronti ad accoglierlo. Sarà lui il rinforzo tra i pali che si andrà ad aggiungere a Strakosha e Guerrieri. Esperienza internazionale, affidabilità e carisma, utilissime soprattutto all'interno dello spogliatoio, gli hanno fatto vincere la concorrenza con gli altri nomi emersi in questi giorni. Il progetto della squadra di Inzaghi lo ha convinto e così, dopo sei mesi in prestito all'Aston Villa, è pronto a una nuova avventura in Serie A.

I DETTAGLI DELL'AFFARE - Per l'ex Napoli è pronto un biennale da circa due milioni di euro, bonus compresi. Sembrava inizialmente che la Lazio dovesse riconoscere un piccolo rimborso al Milan con cui lo spagnolo ha un contratto fino a giugno del 2021 (meno di un milione di euro), ma si è arrivati a un accordo conveniente per tutte le parti: risoluzione contrattuale con i rossoneri e sbarco nella Capitale gratis sotto la causale costo del cartellino. Il calciatore è atteso a Roma già nelle prossime ore dove svolgerà i controlli e le visite mediche del caso. L'estremo difensore partirà con la squadra alla volta di Auronzo di Cadore e sicalerà nella nuova esperienza biancoceleste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Calciomercato Lazio, proposto Geis del Norimberga: i dettagli

Lazio, oggi altra giornata di test: tamponi negativi, ma c'è un caso anomalo

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 23/08 ore 11:35