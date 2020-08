Calciomercato Lazio, proposto Geis del Norimberga: i dettagli

Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma sembra essere entrato già nella sua fase più "calda". La Lazio pare essere una delle società più attive, anche per l'alto numero di profili che le sono stati accostati. A questa serie infinita di potenziali acquisti si aggiunge Johannes Geis. Si tratta di un centrocampista centrale classe '93 che, secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarebbe stato proposto alla dirigenza biancoceleste. Attualmente tra le fila del Norimberga, è legato al club tedesco da un contratto che scadrà nel 2022. Quello di Geis non è un nome nuovo dalle parti di Formello: il giocare è stato a un passo dall'approdo a Roma nel 2015, quando indossava la maglia del Mainz. Nella stagione appena conclusa, considerando le tre competizione, ha collezionato 31 presenze e siglato cinque gol.

