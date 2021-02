Lazio, arriva il Bayern Monaco: i complimenti di Lotito e la carica dei tifosi

Meno uno, il countdown sta per terminare. Poco più di 24 ore all'andata degli ottavi di finale di Champions League che metteranno di fronte la Lazio e i campioni d'Europa e del mondo del Bayern Monaco. Martedì sera, all'Olimpico, andrà in scena il primo atto della sfida tra Immobile e Lewandowski, tra Inzaghi e Flick, tra biancocelesti e bavaresi. I tedeschi arrivano da una sconfitta rimediata sul campo del Francoforte che però non gli ha impedito di mantenere la vetta della Bundesliga. I ragazzi di Inzaghi, invece, arrivano benissimo alla gara dopo il successo difficile ma meritato contro la Sampdoria di Ranieri grazie alla magia di Luis Alberto. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, a fine partita, il presidente Claudio Lotito è sceso negli spogliatoi per fare i complimenti alla squadra dopo la vittoria e per motivarla in vista di una dei match più importanti dell'anno. A dare una mano al patron biancoceleste ci penseranno anche i tifosi che, martedì alle 18, si ritroveranno a Formello per caricare la squadra come già fatto in alcune sfide precedenti.

Pubblicato il 22/02

Bayern Monaco, Klose mette in guardia i suoi: "Lazio pericolosa, difficile che finisca 7-1..."

Bayern Monaco, lungo stop per Muller: ma al ritorno con la Lazio ci sarà

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE