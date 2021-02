Bayern Monaco, lungo stop per Muller: ma al ritorno con la Lazio ci sarà

In uno dei momenti più importanti della stagione, Flick ha perso una delle pedine fondamentali del suo scacchiere. Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Thomas Muller nelle prossime partite. Il tedesco, risultato positivo al Covid-19, non ci sarà per le prossime gare dei bavaresi compresa l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio. Secondo Florian Plettenberg, giornalista di Sport1, il rientro del numero 25 è previsto per il 6 marzo per il match di Bundesliga contro il Borussia Dortmund. L'ex campione del mondo con la Germania, dunque, sarà regolarmente in campo per la gara di ritorno contro i biancocelesti all'Allianz Arena in programma mercoledì 17 marzo ore 21:00.

Bayern Monaco, Klose mette in guardia i suoi: "Lazio pericolosa, difficile che finisca 7-1..."

Lazio - Bayern Monaco, Klose torna all'Olimpico: prima in tribuna poi negli spogliatoi

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE