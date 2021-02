Lazio - Bayern Monaco, Klose torna all'Olimpico: prima in tribuna poi negli spogliatoi

Lazio - Bayern Monaco non è solo un ottavo di finale di Champions League ma è anche la partita del cuore di un campione senza tempo. Martedì sera, Miroslav Klose tornerà all'Olimpico da avversario. Quello stadio che lo ha coccolato e lo ha fatto sentire a casa per 5 anni, dal 2011 al 2016. Proprio lì la sua ultima partita da professionista contro la Fiorentina con tanto di gol e giro di campo tra gli applausi dei tifosi laziali e di tutti gli amanti del calcio. Il miglior realizzatore nella storia dei Mondiali ha intrapreso subito la sua seconda vita da allenatore. Dopo una breve parentesi nello staff della Nazionale tedesca di Loew, Miro è tornato al Bayern Monaco dove ha allenato prima nelle giovanili e poi è diventato un collaboratore di Flick. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex bomber tedesco osserverà la gara di martedì dalla tribuna insieme ai match analyst e poi, a fine primo tempo, scenderà negli spogliatoi per relazionare il tecnico bavarese. Il suo percorso in Italia non finisce qui. Presto Klose sarà Milano per studiare i sistemi di lavoro di Stefano Pioli, tecnico al quale è rimasto molto legato.

