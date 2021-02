Bayern Monaco, Klose mette in guardia i suoi: "Lazio pericolosa, difficile che finisca 7-1..."

Sarà una serata speciale quella che attende la Lazio, che ospita il Bayern Monaco nel suo primo ottavo di finale di Champions League da vent'anni a questa parte. L'incrocio tra queste due realtà è ben rappresentato da Miroslav Klose, che in biancoceleste è diventato il miglior marcatore straniero della storia del club e che ora è allenatore in seconda dei bavaresi al fianco di Flick. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Klose ha accolto con entusiasmo il fatto che la Lazio abbia finalmente centrato l'obiettivo Champions e soprattutto la possibilità di incontrarla da avversario, anche se in un confronto così la mancanza dei tifosi si farà sentire davvero. E mette in guardia il suo Bayern: "Ho visto le partite, specialmente quelle contro il Dortmund. La Lazio ha qualità, è evidente. Ha giocato molto bene. Il Borussia non si batte facilmente. Immobile, Luis Alberto... Anche Correa gioca bene. Milinkovic è ambidestro, sa difendere bene il pallone, ha un buon tiro. Hanno armi pericolose". Klose sottolinea che il momento del Bayern non è dei più semplici, ma è sicuro anche del fatto che se i tedeschi dovessero scendere in campo con il piglio giusto non ci sarebbe partita, aggiungendo anche che nel confronto a distanza tra Lewandowski e Immobile è il polacco ad avere qualcosa in più. Da ex compagno, Miro aspetta con emozione l'ingresso di Lulic in campo domani sera dato che si tratterebbe dell'esordio del capitano biancoceleste in Champions League, ed ha anche una risposta per i romanisti che sognano una debacle da 7-1 anche per la Lazio: "Quindi deve finire 6-1 o 7-2? (ride, ndr ). Scherzi a parte non penso che la partita possa essere simile a quella fra il Bayern e la Roma. Con la qualità della Lazio fatico a immaginarmi un risultato del genere".

