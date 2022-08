Lazio, arriva la nuova stagione: l’in bocca al lupo di un ex speciale

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio-Bologna, prima giornata del calendario di Serie A 21/22. Domenica inizierà il secondo capitolo dell'era Sarri da allenatore biancoceleste. C'è grande attesa nell'ambiente soprattutto per i nuovi acquisti arrivati negli scorsi mesi. Sarà, però, anche la prima stagione senza alcuni vecchi pilastri. Tra loro Lucas Leiva che a giugno ha salutato la Capitale per fare ritorno in Brasile, nel suo Gremio. Il rapporto tra il brasiliano e la Lazio è rimasto vivo e saldo. A poche ore dall'inizio della nuova stagione, l'ex Liverpool ha mandato un personale augurio ai biancocelesti. Questo il suo messaggio su Twitter: "In bocca al lupo Lazio per questo inizio di stagione. Dal Brasile tifando per voi". Tra i commenti, bagno d'affetto da parte dei suoi ex tifosi: "Già ci manchi", "Ti vogliamo bene".